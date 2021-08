La Justicia desbloquea los 34 millones restantes del rescate de Plus Ultra

La aerolínea alegó en su recurso que no había "situación de riesgo" que justificara la suspensión de la entrega del préstamo dado que en el contrato figuran "mecanismos de control en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para intervenir la gestión de la compañía y asegurar el reintegro" del dinero. El argumento de Plus Ultra fue respaldado por la Fiscalía en el escrito de 30 de julio presentado ante el juzgado.

La Abogacía del Estado, por su parte, aseguró que había "ausencia de indicios de criminalidad" y que no había "situación de peligro para el patrimonio público", por lo que consideraba que la medida adoptada por el juzgado no tenía "encaje legal" al "no haber perjuicio económico causado (conforme ha expuesto la IGAE) no hay responsabilidad pecuniaria alguna que embargar o afianzar como responsabilidad civil", según recoge el auto.