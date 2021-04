Médicos de atención primaria de Madrid protestan: solo cobran 12 euros por hora doblada

Los médicos de familia madrileños que trabajen más horas en los centros de salud, afectados por la falta de profesionales, vuelven a cobrar desde esta semana "un plus de 120 euros brutos por siete horas, que se queda en 86 euros netos, es decir 12,2 euros la hora, igual que una asistenta" , según denuncia el sindicato de médicos Amyts. Con agendas de más de cincuenta pacientes diarios, "70-80 de media" y más de cien en algunos centros la pasada Navidad, "es imposible acabar la jornada habiendo atendido a todos cada día". "No hay más remedio que exceder la jornada", dada la escasez de médicos y pediatras y las plazas sin cubrir, comenta a Efe la doctora Silvia Durán, de Amyts.

Por su parte, el doctor Alfonso López se ha mostrado contrario a que "un médico trabaje once horas diarias", ya que es algo que "se puede hacer puntualmente, porque no hay suplentes o durante una crisis coyuntural" pero no como una forma de "solucionar la papeleta" a la administración. "Si nadie doblase, la Comunidad se vería obligada a hacer algo, potenciar la Atención Primaria y ofrecer mejores contratos para que los médicos no se vayan de Madrid. No se puede jugar con la salud de los pacientes ni con la salud de los médicos",comenta.