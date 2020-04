El verano que nos espera : turnos para ir a la playa, mamparas, pulseras y viajes dentro de España

El verano que nos espera va a ser más que inusual. Vamos a convivir rodeados de mascarillas, de mamparas, de turnos, de restricciones, de transportes semivacíos (ya se habla de una capacidad del 30% en los trenes y aviones). Y no parece que antes de un año las cosas puedan cambiar. Y demos gracias. Porque si el confinamiento nos hubiera pillado en los 90 como decían los Celtas Cortos, la cosa sería más complicada, sin compras online, streaming, videoconferencias.... No solo la playa, algo más sencillo, como la vuelta a los gimnasios no será fácil.