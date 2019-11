Las mejores tarifas de móvil para tu bolsillo: FACUA compara los precios de 22 compañías

Claves a tener en cuenta

A este respecto, lo primero que subrayan es que a la hora de decantarnos por una tarifa u otra debemos tener en cuenta distintos factores que no se limitan exclusivamente al número de gigas que incluyan (datos móviles) y el precio fijo mensual, sino además la calidad de la red del operador y de su servicio de atención al cliente. Es importante, indican, “revisar bajo qué cobertura –Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo–, ofrecen sus servicios los operadores móviles virtuales”.

Datos acumulables

Del mismo modo, explica FACUA, otro punto que debemos tener en cuenta es si la tarifa incluye que los datos móviles sean acumulables o no. Lo que esto quiere decir es que, en el caso de ser acumulables, si un mes no hemos gastado todos los gigas de datos que tenemos, aquellos que no hemos usado podrían utilizarse el mes siguiente.