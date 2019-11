Los jóvenes 'pasan' del paro: los motivos por los que rechazan ofertas de empleo

La juventud española se enfrenta sin miedo y con nuevas armas a un mercado laboral que les sigue negando el pan y la sal. En el tercer trimestre de 2019, la tasa de paro del grupo de población situada entre los 16 y 25 años era el doble que en el resto de grupos, llegando a situarse en el 33,2 %, según datos del Ministerio de Trabajo. Víctimas también de una mayor precariedad laboral, no dudan en darle la espalda a aquellas empresas que pagan bajos salarios, que tienen una ética no comparten o que no ofrecen horarios más flexibles.