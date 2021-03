Uno de cada 3 niños vulnerables vive en hogares con todos sus miembros en paro

Uno de cada tres niños vulnerables vive en familias que actualmente tienen a todos sus miembros en paro, como consecuencia de la pandemia , según el informe de Save The Children 'Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?'.

Además, de los datos se desprende que un 12,2% de las familias no tiene ningún ingreso frente al 7,5% de hace un año y, por otro lado, han descendido del 23,3% al 15,9% familias que ingresaban más de 1.200 euros al mes.

7 de cada 10 familias tienen problemas para pagar los suministros básicos

Todo ello ha provocado que 6 de cada 10 familias a las que atiende Save the Children tenga dificultades para hacer frente a la hipoteca o el alquiler o que casi 7 de cada 10 tenga problemas para pagar los suministros básicos.

"El informe muestra una realidad marcada por la pérdida del empleo, la caída drástica de los ingresos familiares, y por una situación de privación material muy grave ", ha alertado el director general de Save the Children, Andrés Conde, este miércoles en rueda de prensa.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto que muchos de estos hogares tampoco pueden permitirse una comida de carne, pescado o equivalentes al menos cada dos días , tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un 31% de las familias atendidas por Save the Children solo puede comer proteína una o dos veces a la semana y cerca del 3% afirma no poder comprar estos alimentos nunca.

Para familias como la de Fátima, el pescado es un lujo . "Con la pandemia me quedé en paro y tampoco podía renovar contrato ni nada porque era de seis meses. El pescado, que es caro, a lo mejor lo puedo coger cada dos semanas, ya no puedo cogerlo cada semana como hacía antes", explica.

Save the Children advierte de que estas familias tienen una "dependencia muy alta" de los bancos de alimentos y otras organizaciones. Además, los comedores escolares son mencionados por las familias como un recurso "crítico" para garantizar que sus hijos tienen una alimentación equilibrada. Sin embargo, esto se truncó durante seis meses con el cierre de los colegios por la pandemia.

Un 36% de niños necesita refuerzo escolar y no lo recibe

A nivel educativo, Save the Children destaca que el 70% de los niños y las niñas de las familias encuestadas no ha recibido ningún tipo de atención educativa extra más allá del envío o supervisión de los deberes durante las cuarentenas en el presente curso escolar (2020-2021). Además, un 36% de los encuestados dicen sus hijos necesitan recuperación escolar y no la están recibiendo.