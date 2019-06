Los cambios que introduce la nueva Ley Hipotecaria

Además, para beneficio del cliente, este solo tendrá que pagar la tasación y las copias del notario, mientras que antes tenía que hacer frente a todos los costes de la hipoteca . Ello se une a la introducción de la Ejecución hipotecaria, por la cual un banco no podrá poner en venta una propiedad hipotecada hasta que el cliente deba 12 mensualidades del pago, cuando antes eran solo 3.

En cuanto al principal campo por mejorar de esta ley, esta todavía no incluye nada referente a la dación en pago, por la cual los bancos deberían saldar la deuda del cliente si este no puede seguir pagando y pierde su vivienda. De momento, esta nueva ley no obliga a las entidades a realizar esta práctica.