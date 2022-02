La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido detallar qué está permitido que te cobren en un restaurante o bar y qué no. Teniendo en cuenta que algunas personas repasan el ticket cuando se le pide al camarero la cuenta, la verdad es que muchas veces no tenemos claro qué está permitido que nos añadan que nosotros no hayamos pedido.