Lo que no se pondrá en marcha si el pacto de Toledo salta por los aires

Han sido más de dos años de trabajos y los políticos se resisten a que la gente piense que no han trabajado e intentan a toda prisa lograr un acuerdo en el Pacto de Toledo dinamitado por la cercanía de las elecciones y las peticiones de Podemos.

"Lo de hoy ha sido un despropósito. La ciudadanía tiene que saber de qué hemos estado hablando ", ha reivindicado Mercè Perea, portavoz de los socialistas en la comisión, que ha exigido contar con "una nueva oportunidad" para poder cerrar un acuerdo. Iñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado la "ruptura" explicitada por Unidos Podemos, pues pese a reconocer su derecho a presentar votos particulares, cree que "no existen motivos de calado" para ese rechazo, y destacando las cesiones que han aceptado todos los grupos.

"La izquierda política no puede estar en nada de acuerdo con lo que se ha hecho hoy, que se ha hecho un gran favor a la derecha política y económica de este país", ha abundado Ignasi Candela, de Compromís, criticando una decisión "unilateral" de "una parte" de Unidos Podemos en la reunión de este martes.

Los políticos son conscientes de que con el Pacto de Toledo no se puede jugar y que hay muchos acuerdos que se quedan en el limbo si no se ponen de acuerdo.

Déficit de la Seguridad Social: Acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficit de los regímenes especiales era uno de los temas más espinosos, no en vano, es uno de los pilares para mantener la política de pensiones.

Pensiones mínimas: Incremento hasta un umbral mínimo pero de forma equilibrada, para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones no contributivas para no desincentivar la cotización.