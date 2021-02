Que Hacienda "te haga una paralela" es una expresión que no invita a pensar en buenas noticias... y con razón. Si surge este trámite es precisamente porque existen discrepancias entre la información de tu declaración de la Renta y la que el Fisco considera adecuada. Con todo, lo importante es que no cunda el pánico y dejarse asesorar por un profesional que nos ahorre un susto mayor o una posible sanción económica. ¿Qué significa que Hacienda te haga una paralela? ¿Cómo actuar en estos casos?

Qué significa recibir una paralela de Hacienda

Una declaración paralela de Hacienda consiste en una revisión llevada a cabo por Hacienda por alguna discrepancia en cuanto a tu declaración de la Renta. Los motivos, tal y como recuerda OCU, pueden ser muy variados (y algunos no son graves): errores aritméticos o formales, datos incorrectos, una aplicación de mínimos familiares incompletos... Cuando existan irregularidades como no haber destinado todo el dinero de la cuenta vivienda a la compra de una primera vivienda, tener ya una vivienda habitual y deducirse por una cuenta vivienda, computar pérdidas que se han compensado, no declarar cuando se tiene obligación... la cosa se complica.