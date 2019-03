Pasos para consultar el borrador de la declaración de la renta de 2018

Opción 1: número de referencia

La primera de las alternativas para consultar el borrador de la declaración de la renta del año pasado es la forma "" si no se dispone de un certificado o DNI electrónico es solicitando un número de referencia, tal y como ha detallado el comparador financiero HelpMyCash.com que acaban de lanzar una guía sobre la declaración de la renta 2018.

Para ello, se deberá separar los números enteros de los decimales con una coma y no con un punto y deberá introducirse el valor de la casilla 475 correspondiente a la declaración que se presentó finalmente, aunque este no coincida con el que había en el borrador inicial que nos remitió la Agencia Tributaria. En caso contrario, el formulario de solicitud del número de referencia dará error.

Sin embargo, las personas que no presentaron la declaración de la renta anterior no deberán preocuparse por rellenarla, ya que la propia página de la AEAT preguntará al inicio del trámite si fuimos declarantes el año pasado. En el caso de no ser así, tendremos que incluir los cinco últimos dígitos del código IBAN de una cuenta corriente operativa en 2018 a nuestro nombre.