Además, el perceptor de la pensión de viudedad podrá trabajar , sin que exista límite de rentas: no importa la cuantía de tu salario, ya que ello no determinará que dejes de tener derecho a una pensión de viudedad.

Este tipo de pensión también es compatible con las pensiones del SOVI (un tipo de pensión a la que pueden acceder aquellas personas que cotizaron en el antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez). En este sentido, la Seguridad Social asegura que, "cuando concurran la pensión de viudedad y la del SOVI, su suma no podrá ser superior al doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años establecida en cada momento." Si se superara ese límite, se minorará la cuantía del SOVI en el importe necesario para no exceder este límite.

Hay que tener en cuenta que, aunque existen prestaciones compatibles con la de viudedad, la percepción de más ayudas puede minorar la cantidad que se tenga derecho a percibir por este concepto. Por ejemplo, la pensión de viudedad ascenderá al 60 por ciento de la base reguladora cuando el beneficiario tenga una edad igual o superior a 65 años, no tenga derecho a otra pensión pública española o extranjera, no perciba ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia, y no disponga de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o rentas de actividades económicas, superiores a 7.707,00 euros al año. Si no se cumplen estos requisitos, el porcentaje descenderá hasta el 52 por ciento.