Ione Belarra e Irene Montero quieren ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 6 meses

Informativos Telecinco ha querido saber la opinión de la calle y esta parece claramente a favor de la medida que al menos tardará un año en ver la luz y se deberá encajar en los presupuestos. El PSOE tendrá que negociar con sus socios, para que las ideas de gasto encajen en las cuentas. "Está bien porque 4 meses se quedan cortos". A otros los que les da rabia es que no les ha pillado en su momento. "Me parece mal porque yo no me lo he podido coger pero es estupendo".



La ministra Belarra considera que "las familias y especialmente las mujeres de nuestro país no tienen más hijos porque no pueden porque por motivos económicos no se lo pueden permitir, no tienen una casa adecuada o un trabajo estable". Es hora de saldar deudas con las familias, dice la líder de Unidas Podemos, en plena polémica por la niñera de Irene Montero. La gente, obviamente, está de acuerdo con ella en que hay muchos factores que frenan a la gente a la hora de tener hijos. "La gente también se echa para atrás por si pueden perder el trabajo", dicen. La ministra también propone una nueva prestación por hijo que sea universal, que no sea en función de la renta y compatible con otras ayudas.