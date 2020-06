Requisitos a cumplir para recibir entre 800 y 5.000 euros de ayuda para cambiar de coche

Las ayudas y sus condiciones

Serán entre 800 y 5.000 euros de ayuda para cambiar el coche. El plan aprobado por el Gobierno para la compra de vehículos de todas las tecnologías prevé ayudas que oscilan entre 400 y 4.000 euros para la compra de turismos por parte de particulares y autónomos en función de las etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) (Cero, Eco o C) y su clasificación ambiental (A y B). Estas cuantías se incrementarán en 500 euros en el caso de que el destinatario sea una persona física con una renta inferior a 1.500 euros o con movilidad reducida, o el vehículo a achatarrar tenga más de 20 años.

Eso sí habrá una serie de condiciones. Para poder acogerse al plan habrá que enviar al desguace un coche con al menos de 10 años de antigüedad. Y que el modelo que se compre tenga unas emisiones de CO2 inferiores a los 120 gramos por kilómetro, con etiquetas de eficiencia energética A o B (las concede el Idae y las puede consultar aquí), y C, Eco o Cero de la DGT. El vehículo a adquirir podrá tener un precio máximo de 35.000 euros en el caso de los turismos, aunque esa cifra se eleva a los 45.000 euros para las personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta CERO.

En el caso de las pymes, las ayudas para la adquisición de turismos oscilan entre 3.200 y 350 euros, mientras que en el de las grandes empresas van desde 2.800 a 3.200 euros. En cuanto a vehículos comerciales ligeros de menos de 2.500 kilos, las ayudas a particulares y autónomos será de 4.000 (Cero), 1.200 (Eco) y 1.000 euros (C), las de pymes oscilarán entre 3.200 (Cero), 950 euros (Eco) y 800 euros (C) y las de grandes empresas entre 2.800 (Cero), 850 (Eco) y 700 (C) euros.