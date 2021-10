La plantilla de Desigual trabajará 4 días por semana con 6,5% menos de sueldo

La directora del área de People (Recursos Humanos) de Desigual, Coral Alcaraz, ha explicado a Efe que la propuesta, anunciada hace un mes, surgió del presidente de la compañía, Thomas Meyer , y que tiene por objetivo "mejorar la conciliación y la flexibilidad". " Con la pandemia hemos visto que podemos organizar el trabajo de manera diferente , también implementamos el teletrabajo y fue muy positivo. Este cambio va muy en línea con la forma de ser de Desigual", ha comentado. Alcaraz se ha mostrado convencida de que la reducción de jornada aportará beneficios para los trabajadores y para la compañía : "Por una parte, hará que la gente esté mejor, y así también podremos posicionarnos no solo dentro de la empresa, sino también fuera, y funcionar con una atracción de talento muy relevante". "Esta iniciativa nos hace más atractivos como organización y eso n os permitirá retener y atraer al mejor talento ", ha incidido Ojinaga.

De momento, la compañía no se plantea extender la propuesta a otros colectivos de trabajadores, como el personal de tiendas o comerciales: "En el colectivo de tiendas es complicado hacer una medida igual, pero lo que tenemos que hacer es ofrecer opciones alternativas que les permitan estar mejor y conciliar", ha detallado Alcaraz.



Desde que anunció la propuesta, Desigual ha hecho un mes de prueba aplicando el nuevo modelo 3+1 -trabajo de lunes a jueves, con opción a teletrabajar uno de esos días-, y los empleados han reaccionado "muy positivamente", ha asegurado la responsable de Recursos Humanos.



La empleada del departamento de Diseño Roser Loureiro ha explicado a Efe que, durante este período, se han ido organizando dentro de su departamento, adaptándose a los cambios para poder hacer el trabajo de cinco días en cuatro, y ha asegurado que "puede salir el mismo volumen de trabajo".



Loureiro ha reconocido que no le preocupa una reducción salarial, ya que las ventajas de tener los viernes libres son "mucho mayores", pero entiende que haya gente que haya tenido que votar que 'no' por cuestiones económicas.