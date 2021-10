La plusvalía municipal es un impuesto que se gestiona a nivel municipal y que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos que se pone de manifiesto cuando se transmite por cualquier vía (venta, herencia, donación, etc.) su propiedad o cualquier derecho real sobre él. Se aplica únicamente a los bienes de naturaleza urbana -no los de naturaleza rústica- y obliga a tributar únicamente por el valor del suelo, no el de la construcción.