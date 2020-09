"Su gestión no es presentable", críticas del presidente de los empresarios de Madrid contra Ayuso

Garrido, también vicepresidente de la CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, no ha dudado en comentar los errores del gobierno autonómico. "Ya sufrimos en su momento un parón de la actividad y critiqué que el Gobierno central no consultara con las empresas. Por eso no me gusta que el Gobierno de Díaz Ayuso caiga en el mismo error. De nuevo, vemos improvisación, cambios de criterio. Los empresarios madrileños me preguntaban y yo no sabía nada", ha comentado.