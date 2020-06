Presión fiscal: la polémica que viene

Uno de los conceptos clave para comprender cómo funciona el gasto público y la política de impuestos de cualquier administración es el de presión fiscal . Se trata de un concepto que muchas veces se confunde con el de evasión fiscal y que, en realidad, no tienen nada que ver. ¿Qué es la presión fiscal y por qué es importante conocerla? ¿Cómo se calcula la presión fiscal?

¿Qué es la presión fiscal?

Entre los obligados tributarios se encuentran particulares, familias, empresas, profesionales autónomos... cualquiera que esté obligado a pagar cualquier tipo de tributo. Y hablamos de tributos y no de impuestos porque, en realidad, el concepto de tributo es más amplio : como ciudadanos, no solo pagamos impuestos (como el IRPF o el IVA), sino también tasas (con las que contribuimos a pagar un servicio concreto prestado por la Administración, por ejemplo, un bono de piscina municipal o las tasas judiciales), así como contribuciones especiales (relacionados con el aumento de valor de algo debido a una obra o cualquier gasto público: por ejemplo, la creación de una zona peatonal o la construcción de una plaza). Todos ellos entran en la categoría superior de ‘tributos'.

Además, es importante saber que la presión fiscal se basa en el cálculo de lo que efectivamente se paga, y no sobre lo que debería pagarse: hay quien utiliza la evasión fiscal para pagar menos impuestos , una práctica que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos a la Administración.

¿Cómo se calcula la presión fiscal?

Lógicamente, cuanto mayor sea el porcentaje que obtengamos como resultado, mayor será la presión fiscal. Es decir, más estarán pagando los ciudadanos en concepto de tributos en relación con el PIB del país, aunque eso no quiere decir que se encuentren necesariamente más ‘ahogados’ económicamente : todo depende de lo servicios públicos que se obtengan a cambio (sanidad, ayudas, vivienda, guarderías, enseñanza pública...)

Con todo, la presión fiscal no solo depende del aumento de los impuestos (y de los tributos en general, aunque los impuestos son lo que más proporción de los ingresos totales tributarios ocupan). Por ejemplo, si desciende el PIB (como ha ocurrido con la crisis provocada por el coronavirus), lo normal es que la presión fiscal aumente aunque los tributos no hayan variado. En crisis como la actual también es posible que la recaudación baje, bien porque los ciudadanos obtengan menos ingresos y gasten menos, bien porque aumente la economía sumergida, entre otros factores.

La importancia del uso del gasto público

Por el contrario, si se pagan muchos tributos pero los servicios no se corresponden con ello (habitual en países corruptos o poco desarrollados), será más fácil que exista descontento social y una menor responsabilidad de cara al pago de impuestos. La evasión fiscal y la economía sumergida son más frecuentes en Estados donde no se hace un uso responsable del dinero púbico, porque no existe una actitud ejemplar desde el propio Estado.