La baja laboral es un derecho para cualquier trabajador que aparece cuando la salud del empleado le impide desempeñar sus funciones en la empresa. Esta situación genera el derecho a cobrar una prestación de la Seguridad Social durante el tiempo que la enfermedad perdure, y lo más habitual es que la prestación que se abone sea la prestación por Incapacidad Temporal (IT).

El punto de partida es que la Incapacidad Temporal (IT) se destina a cubrir la falta de ingresos que se produce cuando un empleado no puede trabajar temporalmente y precisa asistencia sanitaria. Del pago de este subsidio se encarga la Seguridad Social. La Incapacidad Temporal puede procediese debido a una enfermedad común o accidente no laboral, así como por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.