Andalucía

Aragón

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Solo las personas mayores de edad empadronadas en los ayuntamientos gallegos que no se hubieran beneficiado del bono en la primera convocatoria podrán beneficiarse de la Tarjeta Turística #QuedamosEnGalicia. Las tarjetas que podrán solicitar los ciudadanos dentro de este programa de incentivo al sector turístico gallego serán las siguientes: Tarjeta de 500 € (300 € Xunta – 200 € particular); Tarjeta de 375 € (225 € Xunta – 150 € particular) y Tarjeta de 250 € (150 € Xunta – 100 € particular). Toda la información aquí.