El número NRC y su utilidad

Código NRC o Número de Referencia Completo

En declaraciones y autoliquidaciones que supongan un ingreso, y para las que no se haya seleccionado como forma de pago la domiciliación bancaria, deberá incluirse el NRC generado por la entidad bancaria para poder realizar la presentación. En el pago de liquidaciones o deudas, una vez efectuado el pago y obtenido el NRC, el trámite habrá finalizado, sin que sea necesario realizar otras actuaciones : podrás guardar la respuesta obtenida con el NRC como justificante de la operación.

Además, si realizas el ingreso a través de la pasarela de pagos de Hacienda pero no has obtenido o no conservas el justificante, siempre tienes la posibilidad de recuperarlo desde las opciones de consulta correspondientes, dentro de Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Pago de impuestos".