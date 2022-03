¿Qué pensionistas tienen que hacer la Declaración de la Renta y quiénes no presentan el IRPF?

La pensión de jubilación se considera un rendimiento del trabajo, por lo que no está exenta de impuesto. Por tanto, si se superan los límites anuales, será obligatorio presentar la declaración de la renta. La gran mayoría de la gente cree que no y el principal motivo que se alega es que no perciben ingresos del trabajo. Sin embargo, los pensionistas, al percibir rentas sujetas a IRPF, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta en los mismos términos que cualquier trabajador. No obstante, existen algunas excepciones que conviene destacar.