Qué le piden los trabajadores españoles a sus empresas en 2020

En menor medida, los encuestados apuntan al salario en especie (cheques-comida, guardería, móvil, seguro médico…), seguido de un cambio de funciones en la empresa , tener más vacaciones y, por último, un cambio de jefe, como mejores regalos para 2020. Por sexos, el ránking no sufre grandes variaciones. Sin embargo, se aprecian algunas desviaciones, como en el caso de un cambio de funciones que es el cuarto deseo más solicitado por ellos, mientras que cae al sexto lugar en el caso de ellas.

Pocos creen que en 2020 les subirán el sueldo

Cuando se acerca el final de año suele ser el momento de negociar las subidas salariales entre empresa y trabajador. Preguntados por si creen que su salario se verá incrementado en 2020, solo el 32,9% de los trabajadores españoles ha respondido que sí (apenas 1 de cada 3 consultados, 1,3 puntos menos). Y no todos tienen la misma percepción: un 27,3% afirma que le subirán el equivalente al IPC y un 5,6% espera que la subida sea algo mayor. En cambio, el 40,3% opina que no tendrá ninguna subida salarial (porcentaje que aumenta en 2 puntos con respecto al año anterior) y el 1,4% va más allá y sospecha que podrían reducírselo a lo largo del año (se mantiene en valores similares a los de hace un año). Destaca que 1 de cada 4 se mueva en la incertidumbre y no tenga aún claro si cree que le van a mejorar su retribución en 2020.