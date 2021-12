Desde el comparador bancario HelpMyCash.com afirman que la ventaja más llamativa es la posibilidad de obtener una hipoteca que financie más del habitual 80% de la compra. Debido a que los jóvenes suelen llevar menos tiempo en el mercado laboral y por tanto, no han podido ahorrar el 20% de la compra que los bancos no suelen cubrir (más los gastos de compraventa), por lo que la opción de conseguir hasta el 90% o incluso el 100% de la adquisición puede resultar muy beneficiosa.

También hay bancos que ofrecen unos intereses más bajos si el solicitante es joven, sin embargo, ese tipo rebajado puede subir cuando el cliente supera una edad determinada, por lo que se recomienda leer detenidamente la letra pequeña de la oferta para no llevarse un desengaño en el futuro.

Finalmente, hay bancos que se decantan por otra manera de atraer a los clientes más jóvenes: ofrecerles un plazo de devolución de más de 30 años. De esta manera, al reembolsar el préstamo en más años, las cuotas que se abonan mensualmente serán más reducidas, aunque eso provoca que a la larga haya que pagar más en intereses, según El Economista.

Pese a las ventajas exclusivas para jóvenes que ofrecen bancos como los mencionados, desde HelpMyCash recomiendan pedir financiación, también, a otras entidades, aunque estas no posean ofertas exclusivas para millennials. Hay que comparar todas las propuestas, ya que es posible que alguna cuente con un préstamo que se ajuste mejor a las circunstancias del solicitante, aunque no sea específicamente para millennials o no se anuncie como tal.