Alertan de que en 2050 solo se podrá pagar el 24,6% de pensiones: Cada euro ya tiene un coste de 1,28 euros

En medio de las protestas de los jubilados por toda España y la ruptura del Pacto de Toledo los informes que alertan de una realidad que los partidos ni mientan en campaña. El sistema de pensiones tal y como está armado hoy es insostenible. Los españoles ya no se fían de los programas electorales porque creen que no tienen remedios contra los problemas reales y no les faltan razones. Esta es una evidencia más.