Madrid se blinda para el Boca-River pero ¿esto quién lo paga?

Y esto ¿quién lo paga? Es la pregunta que suscita la celebración de la final de la Copa Libertadores en Madrid, que ha resucitado el debate sobre quién se hace cargo del coste de la seguridad que exigen los partidos de alto riesgo, encuentros que generan claros beneficios económicos a los clubes , pero que requieren recursos públicos extraordinarios. Los sindicatos policiales critican que si las discotecas se pagan su seguridad los clubes no asuman al menos parte del coste de este tipo de eventos.

Aunque el diseño del operativo para el partido que el 9 de diciembre disputarán en el estadio Santiago Bernabéu el River Plate y el Boca Juniors no está cerrado, los cuatro sindicatos principales SUP, CEP, UFP y SPP coinciden en que será un dispositivo abultado que movilizará a entre 2.000 y 4.000 policías nacionales, sin olvidar la implicación de efectivos de policía municipal y sanitarios.

Un agente antidisturbios cuesta solo de dieta 72,12 euros

Los clubes no se gastan dinero en seguridad, critica la SUP

"Los clubes, pero también la FIFA, la UEFA o la Conmebol, son entidades que manejan mucho dinero y tiene abultados beneficios pero no se gastan un duro en la seguridad de estos eventos que les reportan todavía más dinero", recuerda también el portavoz del SUP, Ramón Cosío, quien considera que el Estado no puede asumir 200.000 o 300.000 euros cada vez que se organiza un partido de este tipo.