La campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2021-2022 arranca el día 6 de abril. A partir de este día los contribuyentes podrán realizar la declaración a través del programa online de la Agencia Tributaria . En términos generales, la norma dice que nadie está exento de tributar el IRPF y que todo ciudadano que perciba rentas es susceptible de hacer la declaración. Sin embargo, no todos los españoles están obligados a realizar este trámite . La obligación de presentar la declaración de la Renta depende de los ingresos anuales y el número de pagadores de donde provienen esos ingresos.

Trabajadores que hayan tenido en 2021 varios pagadores pero cuyo sueldo anual no sume más de 14.000 euros aunque esta cantidad límite pasa a los 22.000 siempre que a partir del segundo pagador no se llegue a los 1.500 euros . Sería le caso, por ejemplo, de las personas en ERTE, en el caso de que reciban otro sueldo al tiempo que cobran el ERTE.

Las ganancias patrimoniales que no superen los 1.000 euros brutos anuales.

Si han recibido pensiones compensatorias del cónyuge, anualidades por alimentos no exentas, rendimientos del trabajo sujetos a un tipo fijo de retención o el pagador no está obligado a cotizar, el límite para no presentar la declaración es de 14.000 euros.