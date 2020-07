Raghuram Rajan, el hombre que predijo la crisis de 2008, cree que la del coronavirus durará años

"Hay que vacunar a un montón de gente. Los primeros que se vacunen no van a sentirse lo suficientemente seguros para ir a restaurantes llenos hasta mediados del año que viene". Y no le falta razón porque en España no repuntan ni las peluquerías lejos del boom pospandemia. No obstante, incluso los países que consigan contener el virus solo pueden esperar una economía "al 95%", al menos hasta que la confianza de la gente se consolide y reabran los pequeños negocios, de acuerdo con Rajan. "Mientras esto continúe, los dueños de los negocios más pequeños considerarán que estar tanto tiempo sin ningún ingreso pero con los mismos costes no les deja ninguna oportunidad y cerrarán”.