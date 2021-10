Pocos empleados estarían en desacuerdo con que tenemos demasiadas reuniones de trabajo , y muchas veces muy mal administradas. No sólo resultan poco productivas , sino que quitan al empleado tiempo para realizar labores diarias en la franja horaria asignada.

En 2020, las plataformas de servicios de videoconferencias batieron el récord de los 2,7 mil millones de minutos en reuniones virtuales en todo el mundo. Estos encuentros reducen la motivación e incrementan el estrés. De hecho, el 45% de los trabajadores se siente agobiado por el número de reuniones que debe atender y el 47% afirma que no son realmente productivas.

Otro factor clave de este punto es saber exactamente cuál será el papel de cada persona en la reunión. Si no pueden o no quieren contribuir, no deberían participar. Para informar, se puede recibir una transcripción o una grabación después del hecho.