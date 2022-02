Rentas exentas de impuestos en la declaración de la renta 2021-2022

El 6 de abril comenzará la campaña de la Renta 2021-2022 . Antes de presentarla, es importante recordar algunas cuestiones básicas para entender qué rentas están incluidas y cuáles no a la hora de hacer la declaración. Estos son ingresos exentos de pagar impuestos:

No se integrarán en la base del impuesto estas ayudas cuando estén destinadas a reparar la destrucción de elementos patrimoniales, y también estarán exentas las ayudas personales.

La pensión de alimentos a favor de los hijos está exenta de tributar si existe una sentencia que lo avale y que fije la cantidad. Si se trata de un acuerdo no certificado ante el juez habrá que tributar por ese dinero como rendimiento de trabajo.

Si durante 2021 ha percibido este tipo de prestación, no deberá imputarla como rendimiento del trabajo. Si en ejercicios no prescritos incluyó en su declaración del IRPF estas prestaciones, podrá solicitar la rectificación de las autoliquidaciones y la devolución de ingresos indebidos.

Tampoco se tendrá que pagar por las ayudas de las comunidades autónomas por adopción, acogimiento o cuidado de menores; por las prestaciones familiares no contributivas, pensiones y haberes pasivos de orfandad a favor de nietos, hermanos, menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Si ha sido despedido de la empresa donde prestaba sus servicios y ha recibido una indemnización que no excede de la obligatoria según el Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo, no deberá imputar ninguna cuantía si ésta no supera 180.000€.