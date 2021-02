¿Cómo afectan los ERTE en tu declaración de la renta?

Tanto la suspensión de empleo durante un periodo de tiempo como la reducción de jornada son supuestos en los que el ‘salario’ de los trabajadores correspondiente al periodo no trabajado corre a cuenta de la Seguridad Social, en forma de prestación. En concreto, el SEPE abona al trabajador el 70 por ciento de la base reguladora durante los primeros seis meses y, tras este periodo, el 50 por ciento, en caso de ERTE de suspensión de empleo. Si se trata de un ERTE de reducción de jornada , se abonará la parte proporcional. Además, la percepción de estas cantidades no afectará a la bolsa que haya generado el empleado durante su vida laboral.

Esto significa que si durante 2020 estuviste en situación de ERTE, constarán dos pagadores: la propia empresa, y la Seguridad Social. Por tanto, existirán personas obligadas a presentar la declaración de la renta aunque hayan percibido una cantidad pequeña de dinero en total, ya que, al tener más de un pagador, el mínimo pasa de los 22.000 euros hasta los 14.000. Por tanto, si has estado en ERTE, has cobrado más de 14.000 euros brutos durante 2020 y has percibido más de 1.500 euros brutos del segundo pagador, deberás presentar la declaración de la renta.