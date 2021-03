Reyes Maroto pide a los turistas extranjeros que "sean prudentes" y "no vengan" en Semana Santa

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido a los turistas extranjeros que tengan pensado visitar España en Semana Santa "que sean prudentes" y que, "en la medida de lo posible, no viajen" .

La titular de Turismo de España ha admitido que, aunque es "difícil explicar a los compatriotas las restricciones de movilidad" actuales, el Gobierno está respetando las recomendaciones de la Comisión Europea de mantener abierto el espacio Schengen . Por esta razón los turistas de otros países puedan venir a España, mientras que los españoles no pueden viajar por dentro del país, algo que ha generado mucha polémica .

Reyes Maroto ha pedido a todos los viajeros extranjeros que sean prudentes y no se desplacen: "Estamos recomendando que no haya viajes, tanto a los españoles como en los países que nos envían viajeros. Estamos diciendo que no vengan, pero lo dice también el Gobierno alemán y el francés", ha afirmado.