Cuatro de cada diez españoles no pueden irse de vacaciones durante el verano

Estamos a punto de terminar agosto, el mes en el que más españoles se van de vacaciones. Pero hay muchas familias que no pueden permitirse ni una semana fuera de casa por su situación económica . Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuatro de cada diez españoles no ha podido viajar este año.

Eva y su familia se han tenido que quedar este verano en casa porque “económicamente no podíamos irnos muchos días fuera”. Con los gastos del hogar y los niños no pueden disfrutar de unas vacaciones fuera de su ciudad. Además, la pequeña de la casa comienza la guardería, lo que supone más gastos para esta familia. Por otro lado, Jordi tampoco ha podido disfrutar de unos días de descanso fuera de Barcelona “está la cosa un poco complicada para viajar”, explica. Ellos forman parte del casi 40 por ciento de los españoles que no se pueden permitir ni una semana de vacaciones al año. Lo ideal, según muchos, es que se establezcan unas “condiciones para que todo el mundo pueda marcharse” sin “hacer recortes” para disfrutar del verano.