Cuando nos vemos en la necesidad de recurrir al subsidio por desempleo o paro debido a una situación de despido, es posible que nos llevemos la desagradable sorpresa de no tener derecho a percibirlo por no haber cotizado el mínimo que marca la ley, que son 360 días de trabajo. Sin embargo, para estos casos existe el llamado subsidio por insuficiencia de cotización, una prestación que asciende a 451 euros mensuales en 2021 para los trabajadores en paro cuyas cotizaciones no cubran este mínimo. ¿Qué es el subsidio por insuficiencia de cotización y cómo solicitarlo?