Francia y Alemania se suman a Reino Unido en el veto al Boing ‘maldito’

"La Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido ha estado supervisando de cerca la situación. Sin embargo, como no tenemos actualmente suficiente información del Registrador de Datos de Vuelo, como medida de precaución, hemos dado instrucciones para parar cualquier vuelo comercial de pasajeros de operadores que lleguen, salgan o sobrevuelen el espacio aéreo de Reino Unido", ha indicado el organismo de seguridad aeronáutica británica.

China, Etiopía y Australia, Malasia y Singapur suspenden los vuelos del nuevo modelo de Boeing

Alemania, Irlanda y Francia

En concreto, Alemania ha ordenado la suspensión temporal de los vuelos comerciales con aviones Boeing 737 MAX: “La seguridad es lo primero. Hasta que no se resuelvan todas las dudas, he dispuesto que se prohíba el espacio aéreo alemán para el Boeing 737 MAX de inmediato", ha afirmado el ministro de Transportes alemán, Andreas Scheuer, en declaraciones a la cadena de televisión alemana NTV, después de que una docena de países y una veintena de aerolíneas hayan decidido dejar las aeronaves de este tipo en tierra.



Por su parte, la Autoridad de Aviación de Irlanda (IAA, en sus siglas en inglés) también ha decidido suspender temporalmente la operación de todas las versiones del avión Boeing 737 MAX en el espacio aéreo irlandés con efecto inmediato, tras "pérdida sin precedentes" en los accidentes ocurridos con dos aviones de este modelo en los últimos meses.



"Como actualmente no tenemos información suficiente del registrador de datos de vuelo (etíope), hemos emitido, como medida de precaución, instrucciones para detener cualquier vuelo comercial de pasajeros en Boeing 737 MAX de cualquier operador que llegue, salga o sobrevuele del espacio aéreo irlandés", señala en su nota.



Finalmente, la Dirección General de Aviación Civil de Francia (DGAC) ha decidido sumarse a la medida y prohibir a las aeronaves Boeing 737 MAX volar en el espacio aéreo francés, tras el fatal accidente ocurrido el pasado domingo con un avión del mismo modelo en Etiopía.