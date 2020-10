El senado da luz verde a la tasa Google y la tasa Tobin que el Gobierno quiere implantar en enero de 2021

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advirtió en su día ya de que la previsible aprobación de un nuevo impuesto digital 'unilateral' en España no era una medida "demasiado razonable" ni "técnicamente muy deseable" porque generará efectos de deslocalización, recomposición de grupos y cambios de estructuras. Y no no hay acuerdo ni unidad en Europa porque Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca han puesto el freno a esta tasa Google. Sí, los países inspiradores de gran parte de la socialdemocracia europea han vetado este impuesto. Más de 3.000 millones son la causa y una industria de almacenamiento de base de datos en las que empresas como Google y Apple han mirado hacia el norte de Europa.