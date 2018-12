En este sentido, Gestha explica que los funcionarios de la AEAT tienen que despejar todas las dudas para no cometer fallos y así evitar una reclamación posterior a los contribuyentes por las diferencias a favor o en contra que podrían producirse.

Los técnicos también esperan la implantación de un programa informático para recalcular las deducciones declaradas y añadir las deducciones no declaradas por exceso de los ingresos declarados en su día, como pueden ser las del alquiler.

Por otra parte, los técnicos demandan una solución para aquellos casos en los que la exención de la prestación de maternidad y paternidad determine que ya no existe la obligación de declarar y para los de quienes no declararon por no estar obligados a ello.