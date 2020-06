Teletrabajo y teleestudio, las fórmulas que ya no gustan tanto tras meses de confinamiento

Teletrabajar y teleestudiar quizá parecían atractivas y símbolos vanguardistas. Sin embargo, después de tres meses de confinamiento forzados a convertirnos en trabajadores y estudiantes desde casa ya no parecen gustarnos tanto. De hecho, tanto trabajadores como estudiantes consideran que su rendimiento ha mermado durante el confinamiento.

El 73,4 % de los estudiantes reconoce menor rendimiento

Miedo a salir y problemas de sueño

Nueve de cada diez encuestados han pasado el confinamiento en su vivienda habitual (el 89,7 %) y un 91,1 % lo ha hecho en una vivienda de al menos 50 metros cuadrados. Solo un 16,4 % no disponía de ningún espacio exterior en la vivienda, y el resto contaba con, al menos, un balcón, un jardín o una terraza.

Además, un 67 % afirma que no ha tenido ningún síntoma asociado con el coronavirus, y un 12,2 % señala que sí ha tenido síntomas compatibles con la enfermedad, pero no dispone de confirmación objetiva porque no le han hecho la prueba diagnóstica.