Trabajar ocho horas sin cobrar: En España suponen el empleo de 16 millones de personas

En febrero de 2019, The New York Times publicó en portada un artículo de opinión con un título sin duda provocador: Abolish Billionaires (Abolir a los milmillonarios). El editorial planteaba una pregunta seria: ¿Y si la existencia de milmillonarios no fuese síntoma de éxito económico, sino de un sistema económico fallido? El análisis del origen de las grandes fortunas y del uso que se hace de ellas plantea serias dudas sobre el valor que aportan a nuestras economías y sociedades. Asimismo, pone de manifiesto que estas grandes fortunas se han amasado gracias al trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado que llevan a cabo mayoritariamente mujeres y personas pertenecientes a minorías étnicas, en muchos casos en condiciones de explotación. La vida y el estilo de vida de los más ricos dependen de este trabajo de cuidados, y el valor económico que generan las personas que realizan ese trabajo se acumula en lo alto de la pirámide económica, contribuyendo así a engordar las cuentas bancarias de esa pequeña élite rica. Y, lo que es peor, las personas que proveen los cuidados sufren la violación sistemática de sus derechos y, en muchas ocasiones, su propia seguridad personal se ve comprometida.