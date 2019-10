Trabajo líquido y sueldo emocional: el dinero ya no es lo único al buscar empleo

El informe The Impact of Equality and Values Driven Busines s dejó claro ya en 2017 la demanda de esta nueva de relacionarse en las empresas al analizar más de 1.500 empresas. Los empleados reconocían que eran más productivos cuando tenían un, eran escuchados y. También les importaban valores como que la empresa luchara contra la brecha salarial, algo que sigue hoy siendo un reto. La conclusión es que el dinero es importante, puede que lo primero para elegir un trabajo, pero la fidelidad, hay que ganársela. Y no solo con dinero. Mejor con empatía y emociones. Volvemos pues al principio, a un modo de sentirlo todo: el efecto Wow.