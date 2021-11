Una de las características del AdBlue es que tiene fecha de caducidad y sus propiedades solo son efectivas durante un año. Además, es un producto corrosivo, por lo que hay que tener mucho cuidado de que no caiga nada en la carrocería. Conviene no olvidar también que este producto no puede estar expuesto a temperaturas inferiores a -11 grados, ya que se congelaría y no se podría volver a usar.