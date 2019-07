El Tribunal Constitucional anula por sexista el cálculo de las pensiones a tiempo parcial

El razonamiento de los 12 magistrados del TC, en una cuestión interna de inconstitucionalidad, es que no habría discriminación en el mecanismo empleado para calcular la base reguladora, pero sí en cómo se llega al tiempo cotizado. Para los empleados a tiempo completo, la Seguridad Social lo hace basándose en meses y años naturales. Para quienes cotizan a jornada parcial se hace empleando un coeficiente que reduce este tiempo, puesto que no trabajan toda la jornada y por tanto no cotizan por ella.