El Tribunal Supremo ratifica que los tickets restaurante no forman parte del salario

Los tickets restaurante que algunos empleados reciben por parte de la empresa para la que trabajan no son parte de su salario, aunque lo cobren en su nómina y no en especie. Como consecuencia, las personas que se encuentran en situación de baja por incapacidad temporal no tienen que cobrar este dinero durante este periodo, según establece una sentencia del Tribunal Supremo recogida por elDiario.es.