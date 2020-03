La declaración de la Renta puede salir a devolver si conoces algunos trucos

Cada año miles de contribuyentes se echan a temblar cuando llega la hora de hacer la declaracion de la Renta. Más aún cuando las circunstancias económicas son inciertas, como ocurre durante este ejercicio, marcado por la incertidumbre generada por el coronavirus. Por eso es importante tener en cuenta algunos consejos fiscales que puede ayudarte a que tu declaración de la Renta te salga a devolver. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la mayoría de las medidas para fomentar este ahorro deben adoptarse antes del cierre del ejercicio correspondiente (en este caso, el ejercicio 2019), y no en el momento de la declaración, en el que no podremos hacer más que aplicar las deducciones y reducciones existentes. Y no importa que sea tu primera declaración.