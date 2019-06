La otra cara del SMI: Los trucos para no pagarlo que hasta la CEOE pide denunciar

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , ha instado este jueves a los sindicatos a denunciar las posibles irregularidades en la aplicación de la subida del Salario Mínimo , al tiempo que ha denunciado el "perjuicio muy grande" que están teniendo las empresas en las contratas públicas al no tenerse en cuenta por parte de las instituciones públicas el incremento, por lo que pide que se indexe a los contratos ya vigentes. Algo con lo que no está de acuerdo un Gobierno que con los últimos datos del paro exigió al Banco de España que pidiera perdón por alarmar de forma gratuita a los españoles. Desde la entidad nadie ha contestado. Siempre han mantenido que es pronto para sacar conclusiones.

Garamendi, por su parte, ha instado a denunciar los casos en los que se detecte que no se está aplicando la subida del SMI a 900 euros, si bien ha dicho entender que "la mayoría de gente lo aplica", y ha incidido a que en general le ha tocado llevar a cabo la subida a "gente que piensa que no es empresaria y lo es" , como el caso de las empleadas del hogar. "Se habla de los empresarios pero a las empresas que yo represento en una gran medida están por encima de ese salario" , ha enfatizado.

Preguntado sobre la salida de España del procedimiento de déficit excesivo, propuesta por la Comisión Europea, ha insistido en la necesidad de reducir la deuda pública para que España gane competitividad. "No me interesa tanto lo que me diga Bruselas, a mí lo que me preocupa es que mi país sea competitivo", ha apuntado el presidente de la patronal, quien ha recordado que la deuda pública es "muy alta", al superar el 97% del PIB, y que "hay que devolverla". Por ello, ha mostrado su "preocupación" por el déficit público y ha instado a implementar medidas para rebajar el desajuste. Por último y sobre la política fiscal que necesita España, el presidente de la patronal empresarial también ha pedido al nuevo Gobierno que se conforme "más bases imponibles y menos tipos".