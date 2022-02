Los vehículos , tanto los diésel como los de gasolina , consumen cada vez menos y ofrecen unas cifras que hubiesen sido impensables hace unos años . Los motores 'downsizing', cada vez más pequeños, con menor número de cilindros -pocas marcas quedan que no incluyan en su oferta propulsores de tres cilindros-, permiten ahorrar en el consumo de gasolina cumpliendo con la normativa en emisiones contaminantes prevista.

Antes de emprender la marcha, más si se trata de un viaje, debes racionalizar el volumen y el reparto de la carga . No solo es una cuestión de espacio, conducir con 100 kilos de peso innecesarios a bordo ocasiona que el consumo de combustible, en un coche de tamaño medio, se dispare hasta un 6%.

Si utilizas el coche diariamente te aconsejamos que hagas un repaso a todo lo que guardas en su maletero y te lleves a casa lo que no necesites. No utilices el coche de almacén. Es una forma fácil y práctica de gastar menos en gasolina y ahorrar unos euros a final de mes. Además, recuerda lo peligroso que es viajar con carga en el habitáculo, especialmente si no está ubicada correctamente.