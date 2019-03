La Justicia europea dictamina que las clases de conducir no están exentas de pagar el IVA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que las clases de conducción para obtener permisos de las categorías B y, C1 -aquellos vehículos destinados al transporte de personas y que no excedan las 3,5 o 7,5 toneladas-- no pueden ser consideradas una enseñanza o escolar o universitaria y, por tanto, no están exentas de IVA.