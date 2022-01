Estas nuevas resoluciones judiciales "ejemplares", unidas a algunas otras sentencias anteriores, arrojan algo de esperanza a muchas personas afectadas por el IRPH , después de la sentencia del pasado mes de noviembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , que afirmaba que "el hecho de no ser clara no convertía a esta cláusula en abusiva". El TJUE aclaraba que no es necesario que la entidad financiera entregue al consumidor un folleto previo que recoja la evolución anterior del índice.

Las hipotecas que se acogen a este índice son completamente legales pero el problema ha llegado con la poca transparencia que muchas entidades tuvieron en el proceso de venta de estos productos bancarios a sus clientes. Las sentencias a favor de muchos afectados han apelado a que se ocultó la información sobre este índice a sus clientes.



En otros casos, la justicia ha dado la razón a los bancos. El pasado mes de noviembre, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona falló la primera sentencia tras la publicación del auto del TJUE sobre la cláusula de interés variable IPRH, en la que se insiste que esta cláusula "no es abusiva" al no haber "mala fe ni desequilibrio" a pesar de que admite que la información no fue lo suficientemente clara. La sentencia afirma "que la cláusula no sea transparente no implica necesariamente que sea abusiva".