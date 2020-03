La Justicia suspende cautelarmente el 'veto parental' de Murcia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación , la ejecución de las dos Instrucciones de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia por las que se dictan instrucciones para el curso 2019-2020 a los centros de Infantil y Primaria y Secundaria y Bachiller, respectivamente, en lo relativo a lo que se ha denominado como 'veto parental' . El auto no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición (ante el mismo órgano).

Previamente a la motivación de la resolución de la medida cautelar, la Sala recuerda, siguiendo doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo reiterada, los aspectos sobre los que no va a pronunciarse "por corresponder a un examen del fondo del asunto " y señala que "tendrán su oportuna respuesta en sentencia".

Así, como explica el auto, la adopción de cualquier medida cautelar, facultad del órgano judicial cuando resulte necesario para asegurar el resultado del proceso, exige dos presupuestos: un positivo, que el recurso pueda "quedarse vacío de contenido" por causar la ejecución de la resolución una "situación jurídica irreversible", o 'periculum in mora'; y otro negativo, que la medida cautelar "no origine perturbación grave de los intereses generales o de un tercero".

En este caso, siguiendo la aportación jurisprudencial de conjugar los dos criterios legales, "sin prejuzgar el fondo del litigio", la sala evidencia, para el primer presupuesto, que "puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad" y señala como perjuicio identificable la "posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria por no autorizarlo sus padres y madres, con la consiguiente no evaluación de la misma".