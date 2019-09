Claves para entender por qué los alumnos finlandeses están menos horas en clase pero aprenden más que los españoles

En cuanto a las asignaturas España dedica al área de Lengua y Literatura, que incluye la enseñanza de lenguas cooficiales, un mayor porcentaje de tiempo (17 %) en comparación con la media de la OCDE y la UE23 (15 %). El área de Matemáticas tiene el mismo porcentaje en España y en las medias

internacionales (13 %). Sin embargo, el área de Ciencias Naturales (11 %) queda en esta etapa un

punto porcentual por debajo de las medias internacionales (12 %). El segundo idioma y otras lenguas tienen asignado en España un 11% del tiempo total, por debajo de las medias de OCDE y UE23. Sin embargo, el porcentaje de España no recoge el tiempo dedicado a otras lenguas que se contabiliza en categorías diferentes no incluidas en la figura anterior, dado que son asignaturas específicas que no eligen todos los estudiantes.